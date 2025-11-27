俳優谷原章介が27日、MCを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。11月10日の同番組の放送で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が兵庫県警に逮捕されたニュースについての自身の発言について誤りがあったとして、「申し訳ありませんでした」と謝罪し、深く一礼した。

兵庫県警は11月9日、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、1月に死亡した元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして、名誉毀損（きそん）の疑いで立花容疑者容疑者（58）を逮捕。番組は翌日の10日、この話題について特集していた。

27日の放送では、番組冒頭で、佐々木恭子アナウンサーが「まずは訂正です」と切り出し「今月10日の放送で立花孝志容疑者の逮捕を扱った際、谷原キャスターが、『竹内さんが立花さんが言うように黒幕だったのか警察が判断することだと思う』と言おうとした際に、誤って『斎藤さんが立花さんが言うように黒幕だったのか警察が判断することだと思う』と発言をしてしまいました。斎藤知事や関係者の方、そして、番組をご覧の皆さまにお詫びして訂正をいたします」と、お詫びと訂正を行った。

谷原は「申し訳ありませんでした」と謝罪し、佐々木アナとともに深々と一礼した。