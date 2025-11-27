ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）のメガヒット曲「Ditto」が、日本レコード協会ストリーミング部門で「トリプルプラチナ」認証を受けた。韓国でも報じられた。

所属事務所ADOR（アドア）は27日、日本レコード協会の発表を引用し「NewJeansの初シングル『OMG』の収録曲『Ditto』が、10月基準の累積再生数3億回を突破し、ストリーミング部門『トリプルプラチナ』認証を獲得した」と発表した。

日本レコード協会ストリーミング部門で「トリプルプラチナ」認証を受けたのは、K−POPガールズグループとして、NewJeansが初めて。

韓国メディアのノーカットニュースは同日「ボルティモア・クラブダンス・ミュージックジャンルをNewJeansならではの感性で再解釈した『Ditto』は、夢幻的なハミングと温かいサウンド、メンバーたちのボーカルが調和した。22年12月19日に公開されて以来、音源チャートの上位を守り、長い間愛されてきた代表曲」と説明した。

「Ditto」は他にも、デビュー6カ月で米国ビルボードメインシングルチャート「ホット100」と英国オフィシャルチャート「シングルトップ100」に入る記録を作った。韓国内音源サイトでは、23年に年間1位を達成している。5月に開かれた「ミュージックアワードジャパン2025」でも「ベストK−POPソングインジャパン」賞を受賞している。

NewJeansは、トリプルプラチナを記録した「Ditto」以外にも、ダブルプラチナ（2億回以上）認証曲「OMG」「Hype Boy」、プラチナ（1億回以上）認証曲「ETA」「Super Shy」「Attention」がある。