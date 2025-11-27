¡Úµð¿Í¡Û¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤¬Íèµ¨°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö£±Ç¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£·Æü¡¢Íèµ¨¤Î°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçµÏ¿¤ò»ý¤Äà¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤á¤³¤È¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£µð¿Í¤Ç¤ÏÂè£·£°Âå£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥¦¥£¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÂÇ·â»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÆüËÜÀ¸³è¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÎ¨¤¤¤¿ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Î¸ì³ØÎÏ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡£ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¤ËÇ®¿´¤Ê»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿»Ñ¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢Àµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£