「支払いはお願いね」財布まで支配する過干渉義母！ 逃げ場なき同居のリアルとは
「支払いはお願いね」って…勝手すぎる！
「義父母との関係」は、結婚生活における永遠の課題かもしれません。特に、夫が一人っ子の場合、将来的な同居や介護のプレッシャーは避けて通れないテーマです。
主人公の舞美は、一人っ子の夫・大輔との間に娘を授かります。平和な生活を送るはずが、義父母のリフォームをきっかけに、事前の相談もなく「なし崩し的」に同居がスタート。
夫は「初めての育児を手伝ってもらえる」と楽観的でしたが、義母の「助け」は身勝手な「支配」へと変わっていくのです…！
夫は頼りにならない…！
勝手に、家族用とは別に義母の知人用の写真も額装付きで発注した義母。
結果、合計6万円近くも私たちが払うことになってしまったのです！
さらに、子どものお世話についても…。
「同居」という密室で繰り広げられるのは、現代を生きる女性たちが直面する「境界線の崩壊」と「夫婦間のすれ違い」のリアルなドキュメント。
このまま舞美は精神的に追い詰められて終わってしまうのか――？
物語のラストは予想外の展開となります。舞美がどうやって自分自身を取り戻すのか。ぜひ本編で、その結末を見届けてみませんか？
漫画「過干渉義母に追い詰められる」
(ウーマンエキサイト編集部)