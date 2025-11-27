¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È¡×¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥️¡Ê24¡Ë¡¢¡È2000±ßÂæ¥Ç¥Ë¥à¡É¤Î»äÉþ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥️¡Ê24¡Ë¤¬¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤àÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿8·î21Æü¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ËÜÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶½Ð¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿Íµû¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È2000±ßÂæ¥Ç¥Ë¥à¡É¤Î»äÉþ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È¡×
¡¡26Æü¤Ï¡¢¡Ö#¤Þ¤ê¤ó¤Î¤Õ¤¯¡£Áá¤¯Ãå¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½©Éþ¤È¥»¡¼¥ë¤Ç2Àé±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ç¥Ë¥à¤À¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ¹¾å¤Ç¤âÎ¦¤Ç¤â½÷¿À¤Ï½÷¿À¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹âÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë