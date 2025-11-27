JR四国・土讃線の高知駅〜土佐山田駅間が2025年12月5日に開通100周年を迎えます。これを記念して、同日より「開通100周年記念入場券」が発売されます。限定1,000セットのレアアイテムですが、高知まで行けないファンのために、今回はなんと東京の「書泉」でも入手可能に！ また、「記念ラッピング列車」の運行や「土佐山田駅での記念式典」も開催になります。この記事では、気になるセット内容や発売場所、記念ラッピング列車や記念式典の情報もまとめて紹介します。

祝100歳！高知〜土佐山田間がセンチュリー突入で記念切符誕生

1925年（大正14年）12月5日、土讃線の高知駅〜土佐山田駅までの区間が開通しました。それから100年、地元の足として愛され続けてきたこの路線が、大きな節目を迎えます。JR四国はこの100周年を盛大に祝うべく、「土讃線 高知駅〜土佐山田駅間 開通100周年記念入場券」を発売します。

高知・後免など5駅セットの豪華仕様

今回の記念入場券は、高知駅に加え、同じく100周年を迎える「土佐一宮駅」、「土佐大津駅」、「後免駅」、「土佐山田駅」の入場券5枚がセットになっています。これらが記念台紙と一体化しており、そのまま飾れる仕様です。

なお、切符自体は硬券（厚紙の切符）ではありませんが、台紙には年表や車両の写真があしらわれ、資料性の高いデザインになっています。

記念入場券イメージ ※意匠は予告なく変更の可能性あり

気になるお値段と発売場所

発売額は1セット950円。作成数は、限定1,000セットです。

四国内での発売箇所は、高知駅、後免駅、多度津駅、琴平駅、阿波池田駅

発売期間は、2025年12月5日(金)10:00〜です。

また、土佐山田駅では、記念式典に合わせて、発売前日の12月4日10:00から臨時発売があります。

「東京でも買える！」数量限定のため争奪戦になる予感

「高知までは行けない……」と嘆く関東のファンに朗報です。今回の記念入場券、なんと東京エリアでも発売されます。

神保町・秋葉原の書泉へ急げ

発売場所は、鉄道ファンの聖地として名高い「書泉グランデ」（神保町）と「書泉ブックタワー」（秋葉原）の2店舗です。

・発売期間：2025年12月5日(金)〜2026年2月28日(土)

・発売数：計100セット（売り切れ次第終了）

東京分は合計でわずか100セットのみ。売り切れ次第終了となるため、発売初日の動き出しがカギになりそうです。なお、現地（四国）では現金のみの取り扱いですが、書泉では店舗の決済方法に準じるため、キャッシュレス派にも優しい仕様となっています。

切符だけじゃないぞ！ラッピング列車にくす玉割りまで

記念看板（イメージ）

記念切符の発売だけでなく、現地ではお祝いムードを盛り上げる様々な企画が進行します。

記念ラッピング列車が走る

沿線自治体の高知市、南国市、香美市と連携し、記念ヘッドマーク型ステッカーで装飾されたラッピング列車が運行されます。運行期間は2025年12月4日(木)〜2026年3月31日(火)までの予定です。

土佐山田駅での記念式典と先行臨時発売

100周年記念日の前日となる12月4日（木）には、土佐山田駅で記念式典が開催されます。

当日10:00〜15:00まで、土佐山田駅にて、記念入場券の「先行臨時発売」が行われます。この日だけ手に入る日付印字（2025.12.-4）のものを含む97セットが用意されるとのことなので、コレクターはこちらも見逃せません。

「土讃線 高知駅〜土佐山田駅間 開通100周年記念入場券」概要

「土讃線 高知駅〜土佐山田駅間 開通100周年記念入場券」は、950円（税込）で発売され、販売数は合計1,000セット限定です。1回につき1人5セットまで購入可能となっています。発売期間とセット内容は下記の通り。

・発売期間（四国）：2025年12月5日(金)10:00〜2026年3月31日(火)、売り切れ次第終了となります。

・発売期間（東京）：2025年12月5日(金)〜2026年2月28日(土)、売り切れ次第終了となります。

・セット内容：高知駅、土佐一宮駅、土佐大津駅、後免駅、土佐山田駅の入場券5枚＋専用台紙

注意点：郵送販売や券番の指定はできず、四国の発売箇所では現金のみの支払いです。

100年の歴史を刻んだ土讃線の節目を祝う「記念入場券」です。四国現地の熱気を感じられる1枚は、東京のファンにとっても見逃せないアイテムとなりそうです。書泉での販売はわずか100セット、確実に入手したい方は発売初日のチェックをお忘れなく。

（画像：JR四国・高知市・南国市・香美市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）