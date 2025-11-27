畑野ひろ子、夫・鈴木啓太氏が「半年以上かけて準備してくれていた」誕生日サプライズに感動「写真だけで泣けちゃう」「こんなに美しい50歳なかなか居ない」
モデルの畑野ひろ子が26日、自身のインスタグラムを更新。50歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）から「半年以上かけて準備してくれていた」というサプライズの様子を公開した。
【写真】「こんなに美しい50歳なかなか居ない」誕生日サプライズで夫・鈴木啓太氏との2ショットを披露した畑野ひろ子
畑野は「忙しいはずなのに…いつ準備してたの!?って思うほどサプライズ満載で感動でした 大好きな人たちに囲まれた誕生日は、本当に幸せな時間。そして17年分の思い出がつまった手紙まで…昔のことをちゃんと覚えてくれているのも嬉しくて、じんわり」「今はふたりの時間は少ないけど、娘たちが成長するにつれて、またゆっくりできる日が増えたらいいな」としみじみとつづり、幸せそうな夫婦ショットなど、当日の様子をとらえた写真や動画を複数枚アップ。
「6歳下なのにいつも頼もしい主人。先に50代、楽しませてもらいます」ともコメントした。
この投稿にファンからは「Happyすぎて写真だけで泣けちゃう おめでとう」「こんなに美しい50歳なかなか居ない いつもすごく自然な感じで好きです」「美男美女で理想のご夫婦」「お2人がすっごく好きです こちらもしあわせ気分になれます」「愛溢れるお誕生日！素敵な年になりますねー」「おめでとうございます 素敵な旦那さま畑野さんも変わらずお美しい」などの声が寄せられている。
