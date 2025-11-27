日中関係が悪化する中、中国のSNS・小紅書（RED）に26日、日本に旅行に訪れた中国人女性の投稿があり、反響を呼んでいる。

高市早苗首相の台湾をめぐる発言に反発した中国が、自国民への日本渡航自粛を呼び掛けている。そうした中、投稿者の女性は「日本旅行5日目だけど、何か質問ある？」と小紅書に書き込んだ。

中国のSNSでは連日、過激なユーザーから日本に対する罵詈雑言が書き込まれ、日本を称賛したり、フラットに見たりする投稿には批判が殺到している。女性の投稿にも「気骨のない愚か者（日本に行く人）がどれほどいるのかと聞きたい」「日本はいつ謝罪するんだ？」「広島や長崎は（原爆の熱で）暑いか？」など暴言が寄せられているが、比較的冷静なコメントも多い。

あるユーザーは「私は29日に（日本へ）出発する。家族はみんなとても心配しているけど、大丈夫？」と質問。これには他のユーザーから「大丈夫。気にしなくていいよ」「全く問題ない。私は3日目」「人生は一度きり。他人の目を気にせず、行きたいところに行けばいいよ」といった返信が付いた。

また別のユーザーは「今、人は多い？日本で休暇を過ごそうと思ってるんだけど」と聞き、他のユーザーが「帰ってきたばかりだけど、人はそこそこ多い。でも行くには問題ないよ」「（観光客は）大して多くない。出会った人は95％が日本人だった」などと回答している。

コメント欄にはこのほか、「今のところ『噴子（ネットで他者を中傷する人）』が異常なだけで、その他は正常」「大阪にいる。昼間は京都に行ってきた。地下鉄で道を聞いたけど、みんな友好的だった」「（日本に）来る時は順調で、遊んでいる時も楽しくて安全だった。でも、帰国しようとしたら同胞（中国人）に（航空便を）取り消されて日程を変更せざるを得なくなった」といった声が並んだ。

中でも最も共感を集めたコメントは「私は帰国したばかりだけど、すべてが普通だった。何の問題もない。ネットには大量の偽情報が流れている。現地はとても危険だとか、行ったら戻ってこられないとか、航空券が高騰しているとか。すべて実際とは違う。愛国は正しいけど、事実に即して判断する必要がある」だった。（翻訳・編集/北田）