Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶äÈ±¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¶âÈ±¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡ØMAMA¡ÙÁ°Æü¤ÎÂçÊÑ¿È¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÈ±¿§¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②③¹á¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿Stray Kids
¢£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤Ë¡ª
Stray Kids¤Ï¡¢11·î28¡¦29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëK-POP¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³«ºÅÃÏ¡¦¹á¹Á¤Ë¸þ¤±´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¡È¶õ¹ÁÆ°²è¡É¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇò¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤«¤é¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤ò¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¹õ¤Î¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤«¤é¶âÈ±¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¹ñÁ°Æü¤Î11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Cartier¡Ê¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹õÈ±¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÊÑËÆ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¥Ô¥ê¤µ¤ó¥·¥ë¥Ðー¡©¤Æ¤«È±ÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡ÖºòÆü¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤«¤é¤Î¶âÈ±ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÈ±¿§¥·¥ë¥Ðー¤Àµã MAMA³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ô¥ê¤ÎÈ±¿§ºÇ¹â¤«¤è¡ª¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¤â¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤âÈ±¿§ÊÑ¤¨¤Æµ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¶âÈ±ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖË¹»Ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤íÁá¤¯¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£