雑誌『VOGUE JAPAN』によるアワード「THE ONES TO WATCH 2025」の受賞者記者会見に、Snow Manからラウールと目黒蓮が登壇。

【画像】スタイリッシュなラウール＆目黒蓮／「THE ONES TO WATCH 2025」受賞者がずらり並んだショット／【動画】舞台裏の和やかシーン

グループ内でもひときわ長身のふたりが並んだショットが公開され、大きな反響を呼んでいる。

■ベージュのダブルスーツを品良く着こなすラウール

『VOGUE JAPAN』の公式SNSで公開された写真で、ラウールは明るいベージュ寄りのライトカラーのダブルスーツに淡いブルーシャツを合わせ、ビットローファー×白ソックスで抜け感をプラス。すらりと伸びた手足、余裕を漂わせる立ち姿、洗練されたシルエットが存分に活きるスタイリングとなっている。

■艶レザージャケット×赤ニットで存在感を放つ目黒蓮

隣に並んだ目黒は、黒のレザージャケットに深い赤のニットを差し込んだシックなコーディネート。ワイドパンツ×黒ブーツでスタイルの良さをさらに強調し、ラフに腕まくりをして腕時計やジュエリーをさりげなく見せる姿が、落ち着いた色気を漂わせている。

■ふたりが並ぶとまるでファッション誌の1ページ

顔の小ささ、脚の長さ、姿勢の美しさが際立つ横並びショットに、SNSでは「めめラウ並ぶと最強」「どこを切り取っても美しい」「眼福」「スタイル抜群」「惚れるしかない」「目黒蓮が小さく見える世界線ここだけ」「脚長すぎ」などの声が続出。ふたりの圧倒的ビジュアルが、あらためて注目を集めている。

■受賞者がずらり並んだショット＆舞台裏の和やかシーンも！

Snow Man

