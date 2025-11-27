「追加しに行った！」【しまむら】大人がパトで狙いたい♡「モノトーントップス」

シンプルだけどおしゃれに見える--そんな “モノトーントップス” が、今季の【しまむら】にも勢ぞろい。着まわし力たっぷりで、大人のワードローブに欠かせない存在となりそう。ハーフジップやカーデなど、インフルエンサーさんがリアルバイした、コスパもデザインも優秀なラインナップをご紹介します。大人の装いにすっとなじみそうな一枚を、ぜひチェックしてみて。

ふわふわボア × ハーフジップが今っぽい！

【しまむら】「TRAボアハーフZIPPO」\990（税込）

あたたかそうなボア素材で、着るだけで季節感をまとえそうなハーフジッププルオーバー。@saharu_87さんは「黒系持ってないから追加しに行った」とコメント。ゆったりとしたシルエットながらも、ジップを少し開けることで顔まわりがすっきり見えそう。白インナーをのぞかせせて、抜け感のあるモノトーンコーデを楽しんで。

細リブで女っぽく！ 定番ボーダーをきれいめに更新

【しまむら】「12GリブもちもちCN」\550（税込）

「最近白黒ばっかり買っちゃってる」「モノトーンは安定する」と、モノトーンコーデにハマっている様子のインフルエンサー@marino12131さん。こちらのボーダートップスは、細めのリブがほどよく女性らしい印象をプラス。体に沿いすぎない絶妙なフィット感で、カジュアルになりすぎず上品に着こなせそうです。ジャケットやカーディガンのインにも相性が良さそうで、この冬もたっぷり着まわせそうです。

モノトーン × チェック柄で “大人可愛い” が叶いそう

【しまむら】「キモウチェックフリルクロスBL」\1,639（税込）

ふんわり起毛したチェック生地に、贅沢なフリルを重ねたデザインブラウス。甘めディテールながらも、モノトーン配色が大人らしく落ち着いた印象に導いてくれそうです。さりげなくギャザーを寄せた立体的なシルエットで、着るだけでサマ見えが狙えそう。カジュアルなスウェットパンツやジーンズと合わせて、甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめです。

ふんわり起毛とグレーの柔らかさで着こなしに奥行きを

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

見た目にもあたたかみのある起毛カーディガンは、インフルエンサー@marino12131さんが「ふわふわ手触りで気持ちいい」と推す一枚。ゆったりとしたシルエット × 優しげなグレーがこなれた印象を与え、パンツにもスカートにもマッチしやすそう。ラフに羽織って抜け感を出したり、ボタンを留めてふんわりまとめたりと、着こなしの幅も広がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@saharu_87様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K