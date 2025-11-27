【福袋2026】3種の「一蘭福袋2026」登場 レアな丸どんぶり＆箸＆レンゲなど詰め込み
一蘭は、2025年の締めくくりと2026年の幕開けを彩る「一蘭福袋2026」を、12月2日より一般販売開始する。同商品は、11月25日よりおみやげ一蘭公式通販にて会員限定の先行販売を行った。
【写真】家でも一蘭気分が味わえる！『一蘭福袋2026 〜松〜』
『一蘭福袋2026〜松〜』『一蘭福袋2026〜竹〜』『一蘭福袋2026〜梅〜』の3種類を展開。定番人気のおみやげ商品に加え、普段は購入できない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や「一蘭オリジナル箸」など、福袋ならではの特別なアイテムを詰め込んだ。
また、福袋には一蘭店舗や公式通販で一定の条件を満たした顧客に渡している「カレンダー」も同梱。さらに、福袋企画専用の段ボールで届くことで、開封前からワクワク感を感じられる。
■商品構成
『一蘭福袋2026〜松〜』（1万9000円）
【内容】
・有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1
・一蘭オリジナル箸×1
・一蘭オリジナルレンゲ×1
・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食入）×1
・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート こい味こってり（1食入）×3
・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ（5食入）×1
・一蘭ラーメン ちぢれ麺（5食入）×1
・一蘭 焼ラーメン とんこつ（2食入）×3
・一蘭 旨辛コク増し×2
・メッセージカード×1
・味集中型卓上カレンダー2026×1
『一蘭福袋2026〜竹〜』（1万2000円）
【内容】
・お子様どんぶり（メラミン樹脂製）×1
・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（2食入）×3
・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ（2食入）×2
・一蘭ラーメン ちぢれ麺（5食入）×1
・一蘭 焼ラーメン とんこつ（2食入）×2
・一蘭 旨辛コク増し×1
・メッセージカード×1
・味集中型卓上カレンダー2026×1
『一蘭福袋2026〜梅〜』（9000円）
【内容】
・一蘭祝いさかずき〜午〜×1
・一蘭オリジナル箸×1
・一蘭オリジナルレンゲ×1
・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食入）×1
・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ（5食入）×1
・一蘭ラーメン ちぢれ麺（5食入）×1
・一蘭 焼ラーメン とんこつ（2食入）×2
・メッセージカード×1
・味集中型卓上カレンダー2026×1
