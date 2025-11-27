¡ÖÍèÆü¤·¤Æ¤ó¤Î?¡×22Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ë¡ÖÅìµþÍè¤Æ¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ãÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥Ó¥ë·²¤òÇØ·Ê¤Ë¼«¿È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ102°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢22Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¯¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â»Ë¾å½é¤á¤Æ¿·¿ÍÌî¼ê¤È¤·¤ÆMVP¤ò¼ø¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â125»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦304¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤¨¡©¥Ú¡¼¥Ë¥ãÍèÆü¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤¬½ÂÃ«¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥Ú¡¼¥Ë¥ãÅìµþÍè¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£