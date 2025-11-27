『しくじり先生 俺みたいになるな!!』で、お笑い芸人の中山功太と村重杏奈が一触触発の空気になる一幕があった。

同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

11月21日（金）の放送回では、お笑い芸人・中山功太が決死の覚悟で挑んだ持ち込み企画の後半戦を放送。前回に引き続き「◯◯したら芸人引退」と題した“芸人引退ルール”が続々と発表され、教室は笑いと緊張が交錯した。

番組前半では、「楽屋で人狼をガチでやり出したら即引退」「トリオの弱ボケ担当なのにポーカーやり出したら即引退」など、“芸人引退”ルールを次々と発表。「TikTokでアイテム投げられてウサギの耳つけてお礼し出したら即引退」という項目では、「ネットの投げ銭が主戦場になったら芸人じゃなくてTikToker」「配信でもトークで笑わせてる人は芸人」と線引きを明確に語った中山。自身も（収録）前日に3時間の生配信を行っていたと明かし、「3時間ボケてツッコんでモノマネして、ウサギ（投げ銭）きました」「でも僕は引退にあたらないと思いました」と語った。この発言に対して、教室からは「同じじゃないですか？」という声が上がると、中山は「俺はおもろい」と断言。「『TikTok生配信史上初の面白い配信をしてます』って言ってます」「お笑いでお金を稼ぎます」と熱く語った。

生徒役のタレント・村重杏奈が「オフの瞬間を見たがるファンの方もいる」「張り切ってる姿を求めてないパターンもありますよね？」と質問すると、中山は「こっちは24時間アンテナ張ってる。芸人はオフなんかいらない」「オフがいる芸人なら本番だけきっちりやるタイプ」と鋭く返答。教室に緊張感が走るが、村重が「じゃあ生配信なんかするなよってことですか？」と尋ねると、即座に「そうよ！」と同意した中山に、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が「通じ合った！」「怒られるかと思った」と声を上げ、一気に教室は和やかなムードに。村重は「危なかった！」と笑顔を見せ、ひと触れで爆笑へと転じる緩急のある展開となった。

さらに中山は、「これを言い出したら一発アウト」という“芸人引退ワード”も発表。「はじめに誰かが発明した“くだり”や“例え”を平気で使う人」「何万回も聞いたワードを恥ずかしげもなく言う芸人は引退した方が良い」と語る中山に、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が「自首できますか…？」と申し出て笑いが起こる一幕も。その後も「お笑いを全くやらずにゴルフチャンネルを始めてゴルフ代を経費で計上し出したら即引退」「ダウ90000のネタを見て“人多いな”と思ったら即引退」など、独自の視点からルールを次々と提示していった。

番組終盤では、“強く伝えたいこと”として「ここまでの授業を聞いて少しでもイラッときたら即引退」と強調した中山。「この放送を見て僕に怒ってくる人がいたらその方も即引退です」と語り、「もしそういうことがあったら一部始終をSNSにアップします」「電話ももちろん録音するし、LINEはプリントアウトしてバラ撒きます」とまさかの防御策を宣言。研究部メンバーは「すごいディフェンスの仕方」「すごい防御策」と爆笑した。

そして最後には「お笑い芸人は本当に素晴らしい仕事です」とし、お笑いへの愛と敬意を込めて「芸人たるものこうあるべき」という信念を力強く語った中山。何より“お笑いが好きだ”という真っ直ぐな思いと、全25項目の引退ルールを掲げたその真意とは？

