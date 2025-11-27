【初音ミク 100番目の冒険Ver.】 受注期間：11月27日～2026年2月11日 2027年1月 発売予定 価格：29,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク 100番目の冒険Ver.」を2027年1月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は29,800円。

本製品は、「ねんどろいど 初音ミク 100番記念展示会」のメインビジュアルを元に、イラストレーター・KEI氏が描く元気いっぱいの爽やかな初音ミクを1/7スケールでフィギュア化したもの。

翼のように広がるツインテールはクリアパーツを使用し美しく軽やかに仕上げており、鳥のように自由に飛び回りこれからも大冒険の旅を続けていくミクを楽しむことができる。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で購入すると、限定特典として「特製チャーム」が付属する。

「初音ミク 100番目の冒険Ver.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「特製チャーム」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：約245mm

衣装原案：月の兎

Art by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。