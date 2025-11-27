27日(木)から28日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を進む見込みです。

北陸や東北の日本海側、北海道では特に雷をともない雨が強まり、大雨になるところもありそうです。

27日午後9時の予想天気図です。日本海の北東部に低気圧があり、オホーツク海に進む見込みです。

寒冷前線が日本海側の地域を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から北日本では大気の状態が非常に不安定になりそうです。

その後低気圧は急速に発達するでしょう。北陸や北日本では28日にかけて、雨や風が強まりそうです。

27日の雨と風の予想ですが、夜遅くから寒冷前線の通過にともない北陸や東北の日本海側で発達した雨雲がかかかりそうです。沿岸部では風も強まるでしょう。

28日は日本海側や北海道で雨風ともに強まる天気になるでしょう。

北陸では、28日は雷をともなって雨が降るでしょう。

このところは天気が周期的に変わっていますが、28日金曜日までは荒れるところもありそうです。落雷や急な強い雨、ひょうなどに注意が必要です。