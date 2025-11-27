細川直美、真珠養殖場で貴重な体験「皆様には、感謝しかありません」

女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。愛媛県の真珠養殖場で貴重な体験をしたことを報告した。

この日、細川は「宇和島 2日目」というタイトルでブログを更新。「2日目の宇和島は一日目の、ぽかぽかのお天気から急に気温が下がり曇り空となりました。風も強かったな」と報告し「そんな中ですが、いよいよ養殖場へ」と明かした。

続けて「平野貿易の副社長さんと宇和海真珠の社長さんと海に出て養殖中の貝を見せていただきました」と説明し、その海の美しさに「水が綺麗で、魚が泳ぐ姿が見通せる海こんなに綺麗な海で取れるあこや真珠はやはり綺麗に違いない」と感動した様子でコメントした。

さらに「真珠の核入れも体験させていただきましました」と明かすも「これは難しい……」と苦戦した様子。「何もかも貴重な経験をさせていただき皆様には、感謝しかありません」と感謝を述べ「自然の中で真珠を作る大変さも伝わり そんな真珠を扱う責任や大切さも今まで以上に感じた二日間でした」と振り返った。

最後に「台湾から帰って直ぐの愛媛だったのでスケジュールが詰め込み気味でしたが参加出来て良かったです」とつづり、ブログを締めくくった。