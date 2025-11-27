香港北部大埔区の高層マンション群で２６日午後に発生した火災現場では、２７日午前も懸命な消火活動が続いた。

少なくとも４４人が死亡し、２７９人と連絡が取れないと伝えられる中、多くの住民が不安な表情で逃げ遅れた人たちの安否を気遣っていた。（香港北部大埔区・遠藤信葉）

２７日午前、火災現場周辺には焦げ臭いにおいが立ちこめ、熱気を感じた。火は少なくとも７棟のマンションに燃え広がったとみられ、建物からは黒煙が立ち上っていた。

付近には多くの消防車と救急車が集まり、交代で消火と救助活動に当たっていた。中層以下は焼け焦げた外壁があらわになっていた。上層のいくつかの部屋からはまだ火の手が上がっており、はしご車の放水も届いていないようだった。消火活動を見守っていた４０歳代の女性は、「風が強く、火の回りが早かったのだろう。逃げられなかった人たちのことを思うと、胸が張り裂けそうだ」と話した。

香港紙・明報（電子版）は２７日、連絡が取れなくなったマンション住民の家族らが多数現場に駆けつけたと報じた。親戚が安否不明となっている女性が、不明者の名前を書いた紙を掲げて、何度も叫んでいた。また、規制線を越えて火災現場に入ろうとした住民もいたという。

香港紙・星島日報（電子版）は、住民の話として、発生当時、火災報知機が鳴らなかったと伝えた。

現場の高層マンションから約１キロ・メートルのすし店「良鮨寿司」の男性従業員（３７）によると、火災から逃れた住民らに、近所の飲食店が協力して弁当や飲み物を配ったという。男性は５年前から店で働いているといい、「こんな火災は初めてだ。多くのお客さんが火災があったマンションに住んでいるので、とても胸が痛い。すごく心配している」と話していた。