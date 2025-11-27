夫が“通勤定期券（6ヶ月分）”を紛失してしまいました。残りの期間分「15万円」は自腹で買い直すしかないのでしょうか？

定期券は再発行できる？

IC定期券は原則として再発行が可能であるため、紛失しても新しく定期券を買い直す必要はありません。しかし、磁気定期券は基本的に再発行できないため、紛失や盗難のケースでも、買い直しが必要です。

まずは、紛失した定期券がIC定期券か磁気定期券かを確認しましょう。

IC定期券はICチップが組み込まれた定期券で、改札機にタッチして入出場するタイプです。代表的な定期券には、SuicaやPASMO、ICOCAなどがあります。

一方の磁気定期券は、IC定期券が登場する前から発売されていたカード裏面に磁気情報を書き込む形式のもので、改札機の投入口に投入して入出場するタイプの定期券です。



定期券を再発行する際の手続き

一般的に、IC定期券を紛失した場合、駅の窓口へ「氏名」「生年月日」「性別」を申し出ると、紛失した定期券を特定し、停止の手続きをしてもらえます。翌日以降に再発行カードを受け取れるため、その手続きの際に再発行手数料と新しいカードの預り金（デポジット）を支払うことになります。

Suica定期券、PASMO定期券、ICOCA定期券の場合、再発行手数料は520円、預り金は500円です（2025年11月現在）。

手続きの際には運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書が必要になるため、用意しておきましょう。また、手続き完了後に再発行カードを受け取るには期限があり、受取期間を過ぎてしまうと再度手続きが必要になるため注意しましょう。



再発行後に定期券が見つかった場合はどうなる？

再発行後に、紛失したはずの定期券が見つかることもあるでしょう。

Suica定期券、PASMO定期券、ICOCA定期券の場合は、見つかった定期券を駅の窓口などに持っていくことで、預り金の500円が返金されます。その際は本人確認書類が必要になるため、運転免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。

ただし、再発行手続きを取り消すことはできない場合もあるようです。その場合、今後は、見つかった定期券ではなく再発行した定期券を使用することになると考えられます。

阪急電鉄では、磁気定期券の場合も、買い直した後で紛失した定期券が見つかった場合には、重複し不要となった定期券を払い戻してもらうことが可能です。払戻額は、定期運賃から「払戻日割額×10日単位に切り上げた使用日数＋手数料220円」を差し引いて計算します。

払戻日割額は定期券の運賃を定期券有効期間で割った金額となるため、計算しておくとよいでしょう。



IC定期券は原則再発行が可能であるため紛失しても買い直す必要はない

定期券にはIC定期券と磁気定期券の2つのタイプがあり、IC定期券は原則として再発行が可能です。紛失した際は駅の窓口で定期券停止の手続きをし、再発行手数料と預り金を支払って再発行してもらいましょう。

Suica定期券、PASMO定期券、ICOCA定期券の場合、再発行後に紛失した定期券が見つかった際は、窓口などに持っていくと預り金が返金されます。

一方で、磁気定期券の場合は紛失しても基本的に再発行はできないため買い直す必要があります。しかし、新たな定期券を購入した後で、紛失した定期券が見つかった場合は、重複した定期券を払い戻してくれるケースもあるため、駅の窓口でスタッフに相談してみるとよいでしょう。



