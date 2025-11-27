CORTIS、デビュー3か月で「ミリオンセラー」達成！BIGHITの“ボーイズグループ不敗神話”を証明

ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、デビューアルバムで“ミリオンセラー”を達成した。

11月27日、サークルチャートの最新週間アルバムチャート（集計期間11月16日〜22日）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が発売から約3か月で累計売上106万枚を突破した。

CORTISは、今年デビューした新人の中で、単一アルバムで“ミリオンセラー”を達成した唯一のグループとなった。オーディション番組出身者や他グループでのデビュー経験者がいない完全新人グループが、デビュー作でミリオンセラーを達成したことは非常に異例であり大きな意味を持つ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは、ファンダムの規模を示すアルバム売上はもちろん、大衆性の指標となる音源チャートやSNSでも存在感を発揮し、“今年最高の新人”らしい活躍を続けている。また、デビューと同時に海外からも注目を集め、グローバルスターとしての可能性を証明した。

所属事務所BIGHIT MUSICの直属の先輩であるBTS、TOMORROW X TOGETHER（TXT）に続き、同事務所の“ボーイズグループ不敗神話”を継ぐ存在としても期待が高まっている。

メンバー全員がデビューアルバムの制作に深く関わっているという点でも、その成功はより大きな意味を持つ。彼らは音楽・振付・映像を共同で制作する“ヤングクリエイタークルー”として、自分たちの感性をコンテンツにそのまま反映した。彼らの音楽は言葉の壁を越え、世界中のリスナーへ素早く浸透していった。

デビューアルバムはSpotifyで累計1億ストリーミング（10月12日付）を突破し、イントロ曲『GO!』はMelonの日間・週間・月間チャートにランクインするほどの人気を記録した。SNSでの影響力も目覚ましく、TikTok・Instagramでは、過去4年間にデビューしたボーイズグループの中で最多フォロワー数を保有している。アカウント開設が今年8月であることを考えると、驚異的なフォロワー増加速度である。

CORTISの勢いは、グローバル音楽市場の中心であるアメリカでも顕著に現れている。『COLOR OUTSIDE THE LINES』は米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（9月27日付）で15位にランクインし、プロジェクト型グループを除く歴代K-POPグループのデビューアルバムにおける最高記録を更新した。

また、K-POPアーティストとして初めて「Red Bull」とのパートナーシップ契約を締結。さらに、イントロ曲『GO!』は、メジャーリーグ（MLB）ポストシーズンのプロモーション映像に使用された。

このほかにも、ロサンゼルスで開催されたイベント「iHeartRadio LIVE with CORTIS」、ニューヨークで開催されたフェスティバル「KOOM Festival 2025」、Apple Musicの人気ラジオ番組「The Zane Lowe Show」などにも出演し、大きな反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）