Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Î¹á¹Á¤ÇÌÀÆü¡Ê28Æü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎK-POP¼ø¾Þ¼°¡ÖMAMA AWARDS¡×¡¡¡ÈÂçÉý½¤Àµ¡É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤«
¹á¹Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¿ÍÅªÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤ÇÌÀÆü¡Ê11·î28Æü¡Ë¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤ÎK-POP¼ø¾Þ¼°¡ÖMAMA AWARDS¡×¤âÈó¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2025 MAMA¡×Ãæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å
11·î27Æü¡¢¼ø¾Þ¼°¤ò¼çºÅ¤¹¤ëMnetÂ¦¤Ï¡¢³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¨µÄÃæ¡×¤È¤¤¤¦¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ï11·î28Æü¡Á29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¹á¹Á¤ÎÂç·¿¸ø±é²ñ¾ì¡¦¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¤·¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¾õ¶·¤À¡£
¤·¤«¤·11·î26Æü¸á¸å¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¹âÁØ½¸¹ç½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£11·î27ÆüÁáÄ«¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¿ôÉ´¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ÊK-POP¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÃæ»ß¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¼ø¾Þ¼°¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢À©ºî¿Ø¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤Î°ÖÌä¤È°¥Åé¤ò¹þ¤á¤¿·Á¼°¤ÇÂæËÜ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±é½Ð¤ÎºÆÀ°È÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²Ð¡×¤ä¡Ö±ê¡×¤ò°·¤¦±é½Ð¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Î»ì¤ª¤è¤ÓVCR¤Î½¤Àµºî¶È¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ï¿ô¤¢¤ëK-POP¼ø¾Þ¼°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
º£Ç¯¤â¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËStray Kids¡¢IVE¡¢i-dle¡¢RIIZE¡¢ENHYPEN¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢ZEROBASEONE¡¢NCT WISH¡¢ALLDAY PROJECT¤Ê¤É¤¬¡¢¹á¹Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê11·î27Æü¡Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¹ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â28Æü¤Ë½Ð¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÁÛÄê³°¤Î²ÐºÒ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖMAMA AWARDS¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡Ë