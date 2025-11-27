本当に同一人物…？EXOド・ギョンス（D.O.）、ドラマとバラエティー番組で180度異なる魅力披露

歌手兼俳優ド・ギョンス（D.O.）が、ドラマ『捏造された都市』とバラエティー番組『コンコンパンパン』で全く異なる魅力を発揮し、多方面で存在感を示している。

【写真】ド・ギョンス、オーラ溢れる軍服姿

ディズニープラスのオリジナルシリーズ『捏造された都市』では、感情が欠落した悪役“アン・ヨハン”を演じ、紳士的な表情の裏に潜む冷たい気配や、瞬間的に爆発する狂気を見事に描き出している。

物語が折り返し地点を迎えた同作では、回を追うごとにキャラクターの動きがより大胆かつ激しさを増しており、ド・ギョンスは冷徹な表情だけでなく、剣術やダイナミックなアクションまで披露。キャラクターに奥行きを与え、作品全体の緊張感を一段と高めている。

『捏造された都市』はディズニープラス韓国1位を記録し、ワールドワイドランキングでもトップに立つなど、グローバルでも高い人気を誇っている。

（写真提供＝ディズニープラス、tvN）ド・ギョンス

一方、tvNのバラエティー番組『コンコンパンパン』では打って変わって“癒し系の笑い”を届けている。俳優のイ・グァンス、キム・ウビンとともにメキシコを旅し、タコスへの深い愛情を見せながら序盤から大きな笑いを誘った。

持ち前の“美食レーダー”で本当に美味しい店を探し続け、ついに全員が満足する“ホルモンタコス”を発見。制作陣の感嘆を引き出した。先輩に礼儀正しく接しながらも言うべきことは言う、“末っ子オントップ”の魅力で番組を盛り上げており、『コンコンパンパン』も公開直後からTVINGの人気バラエティー上位にランクインしている。

さらにド・ギョンスは、音楽活動でも充実した日々を送っている。今月初めに歌手ナ・ユングォンとリメイク版として発表した『If It Were Me』が各種チャートにランクインし好評を得ているほか、4カ月で10都市を回ったアジアツアーも成功裏に終了した。

加えて、EXOとしてのグループ活動の知らせも伝えられており、音楽活動への期待も高まっている。

なお、ド・ギョンスが出演するディズニープラス『捏造された都市』は毎週水曜日に2話ずつ配信、tvNバラエティー番組『コンコンパンパン』は毎週金曜日20時40分に韓国で放送中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ド・ギョンス（D.O.） プロフィール

1993年1月12日生まれ。俳優名義のド・ギョンスは本名。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内のポジションはメインボーカル。2014年に映画『明日へ』に出演し、以降俳優活動にも力を入れるように。演技の経験は練習生時代の共通教育課程で実施された授業のみという経歴であったが、それを感じさせない迫真の演技と安定感で一躍人気俳優となった。出演作はドラマ『大丈夫、愛だ』『君を憶えてる』『100日の郎君様』、映画『あの日兄貴が灯した光』『7号室』『神と共に』シリーズ、『スウィング・キッズ』など。