いじめの原因は「小学生同士のLINE」→親が学校に【内容証明】送る事態に発展した結果【ママリ】

スマホのルールを守らせたら即レスできず無視が始まった

子どものいじめ問題は親の悩みどころ。最近ではLINEなどSNSを介した親の時代にはなかったようなトラブルも。もっち𓇼怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんはフォロワーさんの小5の娘がLINEがきっかけで起きたいじめトラブルをもとに漫画にしました。これは特別なことではないできごとです。『子ども同士のLINEトラブル』をダイジェストで紹介します。

小学生の子どもに携帯やスマホを持たせるときにはあらかじめ決まりごとを作る家庭もあるでしょう。りさちゃんもスマホを持つにあたって使用は21時までと決めたそうです。



この約束のため、21時半にLINEをするという友だちとの約束を守ることができなかったりさちゃんは、翌日学校で無視されたようです。しかも1人の子からだけでなく、他の子からも無視され、つらい思いをして落ち込んで帰宅してきました。



いじめ問題は昔からあることですが、最近は子どももSNSがいじめになるきっかけになることがあるようです。便利なものがいじめのきっかけになってしまうことは悲しいことですね。

相手の親に話すと最悪な対応だった

りさちゃんは友だちから無視されることで学校へ行くことを嫌がるようになりました。そこで今までの経緯を学校に相談することにしたフォロワーさん。



それでも続くいじめで落ち込み、泣き続ける子どもの姿を見るのは親として胸が痛いですよね。フォロワーさんもたまらずに相手の親に話をしにいくことにしました。穏やかに話しに行ったフォロワーさんに対して攻撃的な相手。ついには夫婦そろって自宅に押し掛けてくるという事態に。



その中で冷静に対応していたのがフォロワーさんの夫。学校に内容証明を送ったり、会話を録音しておいたりとぬかりがありません。やはりこのようなときは熱くならずに冷静に構える心が必要なのかもしれません。

親は孤立。でも子ども同士のわだかまりはない

りさちゃんいじめの中心人物だった、まきちゃん。しかし周囲が無視などの行為を「だめなこと」と理解し、彼女と距離を置いたことで今度はまきちゃんが孤立していったようです。



今回はフォロワーさんと夫が立ち上がったことで、りさちゃんの被害を食い止めることができました。最後まで謝ることのなかったまきちゃんのママもまたボス的存在。周りのママたちも自分のことを考えると口を出すことができなかった様子でしたね。今回のことで周囲のママたちも目が覚め、まきちゃんのママもまた孤立してしまいました。



ママ同士の付き合いは難しいところもありますが、相手の話を聞く、悪いことをしたら謝るといった最低限のマナーは必要ですね。

いじめに対する対処法を知ることで、子どもを守る

いじめは時代に合わせて変化していきますが、悲しいことに無くなることはないですね。実際に子どもが被害にあった時の参考になるのではないでしょうか。



りさちゃんママの学校への相談や、内容証明を用意するまでの流れなど、詳細はぜひ『子ども同士のLINEトラブル』本編でごらんください。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）