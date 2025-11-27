佐々木蔵之介「骨太なくせして掴みどころのない時代劇」 主演時代劇『浮浪雲』来年1月4日スタートで共演に倉科カナ、イッセー尾形ら
俳優の佐々木蔵之介が主演するNHK BS時代劇『浮浪雲（はぐれぐも）』（全8回 毎週日曜 後6：45〜後7：43 ※第1回は後7：00〜7：43）が2026年1月4日に放送される。きょう27日、佐々木をはじめ、共演の倉科カナ、イッセー尾形が都内で行われた取材会に出席した。
【全身ショット】素敵…！美脚あらわな衣装で登場した倉科カナ
本作は、ジョージ秋山氏による連載44年続いた漫画『浮浪雲』が原作。舞台は幕末の品川宿。女物の着物をまとい、額で髪を結う風変わりな男「浮浪雲」。ふわふわとつかみどころのない風体で日々を気ままに生きながらも、いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく。笑いあり、涙ありの人間賛歌。
物語はしっかり者の妻・かめと息子・新之助との家族模様を軸に進む。雲が営む問屋場「夢屋」では番頭・欲次郎ら個性豊かな面々が織りなす日常の騒動が絶えない。さらに清水次郎長、坂本龍馬、沖田総司ら歴史のうねりを生きる人物たちとの邂逅（かいこう）も次々と描かれる。
佐々木は、問屋場「夢屋」の主人・浮浪雲を演じる。倉科は、雲の妻・かめを演じる。おおらかで愛嬌たっぷり。雲を深い愛情で包み込み、尾形は、「夢屋」の番頭・欲二郎を演じる。
佐々木は、「去年の冬頃に佐野さんからお話がありまして。その時代劇は、僕がやるやらないにかかわらず、見たいなって思いまして。観たいのでさせていただこうと思って」とオファーを受けた心境を明かした。「たまたま私が7月、8月に」と真夏の撮影になったとし、「命の危険を感じる暑さの中で時代劇を撮りました」と苦笑い。「青空がぱきっとして明るくなりました」と真夏だからこその映像美となったと振り返り、「骨太なくせして掴みどころのない時代劇になった」と自信をにじませた。
ほかに、佐野元彦プロデューサー、演出・一色隆司氏が出席した。
