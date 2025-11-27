IMP.の横原悠毅がSBS（静岡放送）の情報番組「Soleいいね！」に生出演した。スタジオに迎えられた横原は、アート体験中継にリアクションしつつ、新曲「KISS」などについて語った。

スタジオに登場した横原は、久しぶりの出演に笑顔。背景が「動物園風」になったスタジオセットに「変わりましたね」と指摘した。この日の中継では、静岡初上陸の「ベアアート体験専門店」が紹介された。「ベアアート体験」とはクマ型の真っ白なフィギュアに好きな色や模様を付けてオリジナルのフィギュアを作る体験。アートについて聞かれた横原は「何にもわからない」と謙遜しつつ、意外にも「自分で服を作ったりはしますけど」と告白。驚かれると「いやデザインぐらいですよ」とあくまで謙虚な姿勢を見せた。

中継では、レポーターが事前に横原をイメージして作った、メンバーカラーの紫と金髪を合わせた「横原ベア」を披露。「王子様ということで冠も乗せてみました」というベアに、横原は「王子様だと思ってくれてるんですね。ありがとうございます」と苦笑いしながら感謝をにじませた。

IMP.は、新曲「KISS」をリリースしたばかり。この曲について聞かれると、横原は「サビがすごく分かりやすい、耳に残るのでぜひたくさん聞いていただけたら」と視聴者に呼びかけた。さらに、12月に発売される2作目アルバム「MAGenter」についても「KISSがリード曲になっていて、他もいい曲がたくさんあるのでぜひチェックよろしくお願いします」とアピールした。

この日の放送後、静岡県内でロケを向かうことも明かし「もしかしたらあなたの町にも行くかもしれません」と、静岡のファンに期待を抱かせた。