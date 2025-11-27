２６日に放送されたＴＢＳテレビ「水曜日のダウンタウン」では、ついに「名探偵津田」新シリーズが開幕。これを受け、あの超おしゃれ雑誌が「スペシャルエディション表紙」に名探偵津田を採用したと発表した。

「水ダウ」では、大人気企画「電気イスゲーム」でダイアン津田と対戦した劇団ひとりが、ビリビリイスに座ったことで帰らぬ人に。すぐに津田も異変に気づき、突然「名探偵津田」が始まった。

本編は１２月１７日、２４日にそれぞれ９０分ＳＰの前後編で放送。次週は「新語・流行語大賞」にノミネートされた「長袖をください」記念回を放送するという。

この放送後、超おしゃれ雑誌「ａｎ・ａｎ」がＸを更新。【＃ａｎａｎ２４７７号表紙速報】とし「最新話の放送決定を記念して『＃名探偵津田』が＃ａｎａｎスペシャルエディション表紙 に登場！数々の難事件を見事解決してきた＃事件に愛された男 の素顔に迫ります。今後の放送と合わせてぜひご注目ください」と、なんと名探偵津田がスペシャルエディションの表紙になると発表だ。

発売は１２月２６日となっている。

この衝撃にネットも「名探偵津田がａｎａｎの表紙！？ｗｗｗ」「まさかのａｎａｎコラボ」「大プロジェクトになりすぎやろ」「やっぱりａｎａｎ様には平伏す。名探偵津田までやっちゃうのスゴすぎる」「ａｎａｎまで…」など反響を呼んでいた。