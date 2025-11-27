ロッテの鈴木昭汰投手（２７）が２７日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、３００万円減の５１００万円で更改した（金額は推定）。今季は左肩に不安があり、７月１９日に登録抹消されそのままシーズン終了。２９試合１勝３敗１４ホールド、５セーブ、防御率４・８２だった。

「今年がプロに入って一番悔しかったシーズン」と振り返り「来年１年間必ず１軍で活躍しないといけない」とリベンジを誓った。

オフには鹿児島・奄美大島でパドレス・松井裕樹投手の自主トレに参加する。「技術的にスピードも上げたいし、もっと三振を増やしたい。特訓ですね。自主トレもそのために行くので」と話し、「フォークを投げたいと言って３年がたつ。そろそろ肩も治ったし投げ込んで、モノにしたいなと思ってます」と新たな武器も携える思いだ。

来季に向けて「チームで一番投げたいし、自分が一番投げて活躍してチームが勝つのがベストなので。パ・リーグの強いチームを見ていたら後ろがちゃんとしているので、ロッテが勝つためには後ろがちゃんとしないといけないので、それを踏まえて常に目の前の試合を抑えていきたい」と大車輪の活躍を目標に掲げた。