２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８６．９０ポイント（０．３４％）高の２６０１４．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３７．０８ポイント（０．４０％）高の９１９９．４５ポイントと４日続伸した。売買代金は１１７１億６９９０万香港ドルとなっている（２６日前場は１１３９億５０９０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国の関係部局は２７日、消費の促進に向けた新たな政策ガイドラインを発表した。具体的な数値目標として、２０２７年までに「３つの兆人民元クラス消費分野」「１０の千億人民元クラス消費分野」を育成する方針を掲げている。そのほか、２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通しだ。ただ、上値は限定的。中国経済の先行き不透明感で、指数は安く推移する場面もみられている。国家統計局は朝方、１０月の工業企業利益が前年同月比で５．５％減少したと報告した。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだこととなる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、消費関連の上げが目立つ。フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が８．８％高、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が４．０％高、乳製品メーカー中国大手の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が２．４％高、政府系酒造大手の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が２．３％高で引けた。

産金・非鉄・産金セクターも高い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．５％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１．９％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１．４％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．２％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

半導体セクターもしっかり。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１．４％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１．３％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．２％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．１％高で前場取引を終えた。

半面、中国の不動産セクターは安い。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．８％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が４．４％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．１％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。万科企業が人民元建て社債の償還期限延長を債権者に求めたことが判明し、中国不動産デベロッパーの債務問題が改めてクローズアップされている。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４９％高の３８８３．０１ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。自動車、公益、資源・素材、銀行、不動産なども買われた。半面、医薬は安い。運輸、保険、通信・メディアも売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）