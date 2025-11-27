峰飛航空科技 世界初のゼロカーボン水上空港を発表

寧徳時代新能源科技（CATL）のエコシステム企業である上海峰飛航空科技は、世界初となる「海空一体型低空経済ソリューション」を発表しました。本ソリューションは、自社開発の電動垂直離着陸機（eVTOL）向けゼロカーボン水上空港と航空機の協調運用を中核とし、低空インフラを河川、湖、海上といった水域へ拡張する点が特徴です。中国における低空経済分野の重要な技術的進展と位置付けられています。

ゼロカーボン水上空港は純電動駆動の可動式空港機能とスマート指令センターを一体化した設計で、甲板は離着陸プラットフォームと太陽光パネルの敷設機能を兼ね備えています。施設内には待合スペースや整備室を設け、eVTOLの離着陸および充電に対応します。さらに機体とのデータ共有やインテリジェント連携を可能とし、「大白鯊」「凱瑞鴎」「盛世龍」など複数の主力機種に適合します。空港および機体にはCATLの高安全性専用電池を搭載し、航続性能と安全性の確保を図っています。

本ソリューションは、海上エネルギープラットフォームの保守効率を10倍以上に高め、緊急救援の初動対応時間を50%以上短縮する効果が見込まれています。都市および沿岸都市群間の移動時間短縮や、海や空の観光分野への応用、分散型移動空港ネットワークの構築など、幅広い経済効果が期待され、低空経済のグリーン化を加速させる新たな成長エンジンとして注目されています。（提供/CRI）