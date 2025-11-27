J1アビスパ福岡のDF前嶋洋太の存在感が、終盤戦でさらに際立っている。複数のポジションを高いレベルでこなす「ポリバレント」プレーヤーで、サイドでのプレーが本職ながら、前節8日の東京V戦ではボランチも務めた。抜群のセンスを誇る28歳が、残り2試合もチームを支える。

東京V戦では右のウイングバック（WB）で先発したが、ボランチの人数が手薄だったこともあり、終盤は「アビスパ（の公式戦）では多分初めて」というポジションを務めた。

「ちょっと展開的にも押し込まれて、攻撃がどうという感じではなかったので、まずは守備のところでしっかり真ん中のスペースを消しながら、人に強く行ける時は行かなくては、という感じでプレーした」

「可もなく、不可もなく」と自己評価は辛めだったが、試合後の金明輝監督に「彼はそんなに（ポジションの違いを）苦にしない。オプションというより、通常運転」と言わしめるほど、そつなくプレーしてみせた。

サイドのポジションは左右の関係なく、3バックの一角もこなせる。8月6日の天皇杯・鹿島戦ではFW顔負けのスーパーゴールも決めた。「自分の良さを出すのは、どのポジションでも変わらない」と淡々とピッチに立つが、その「サッカーIQ」の高さは群を抜く。そんな前嶋にとって、「クレバーな選手」とは―。

「チームの求められるプレーを、試合や時間帯とかに対してちゃんと判断してくれる選手は他のチームでもいい選手だと思うし、自分が目立つことだけではなく、人を目立たせるとか、チームをうまく動かせることができる選手はいい選手だと思う」

「サッカーを見るのが好きなので」と国内外問わずさまざまな試合を見て研究を重ねる前嶋。新体制で迎えたアビスパ4年目の今季は約2カ月の長期離脱も経験したが、安定したプレーでチームに貢献した。「チームに迷惑をかけたり、全力プレーができない時期があったりして、消化不良だったといえば消化不良ですけど、監督が代わってサッカーも変わり、勉強になることもあったし、成長できた部分もあると思うので、充実した1年だったと思う」と振り返る。

ホーム最終戦となる30日のG大阪戦を含め、今季もあと2試合。「個人の成長のところと、特に次はホームでできるので、サポーターの皆さんに勝つ姿を見せられるように」と誓いを立てた。（伊藤瀬里加）