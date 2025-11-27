Aぇ! group佐野晶哉「初めて言うんやけど…」人気アニソン歌手と“幼なじみ” ネット驚がく「ホンマにエグい」「交友関係おかしい」
Aぇ! groupの佐野晶哉が26日に放送されたMBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）に出演し、アニソン歌手の鈴木このみと子どもの頃から親交があることを明かした。
【写真】「ホンマにエグい」佐野晶哉が幼なじみと明かした人気アニソン歌手
番組では、「Aぇヤンタン Thanks award」と題し、2025年の放送の中で思わず、「Thanks！」という言葉を贈りたくなるような素晴らしい瞬間をリスナーから募った。その中でさまざまなアニメソングを手掛ける人気歌手のオーイシマサヨシが急きょ、スタジオに登場した一幕が挙げられた。
2人は「アニソン界のトップに君臨されているオーイシマサヨシ様が、こんなペーペーのアイドル2人呼ばれて…」と突然の出演にも元気いっぱいにあいさつしたオーイシの振る舞いに感動していた。
続けて、「今週メシ言ってくる。オーイシさん」「めっちゃ良い兄ちゃん！」とオーイシを称賛していた佐野が突然「めっちゃ初めて言うんやけど…」と切り出し「ヤンタンとかでたまに出る、“そんな友達おらんやろシリーズ”の最高峰かもしらんねやけど、幼なじみのアニソン界の女王の友達がいて、鈴木このみっていう」と鈴木と幼なじみであることを告白。
「このみが俺、小3ぐらいの頃からの仲で」と続けるも、驚きの事実に正門は「オーイシさんじゃなくて？」と話についていけてない様子。佐野は「俺の“そんな友達おらんやろシリーズ”で、いろんなアニメの主題歌とか担当している6個上なんかな？もともとお兄ちゃんの友達で、めっちゃ仲良くて、一緒にミュージカルしてたんかな」と経緯を説明した。
「家族ぐるみでこのみと仲良くて、お父さんとこのみと俺の3人で釣りに行ったり、釣りしてイカ釣ったりとか、その写真もあるんやけど、そんな仲良いこのみが、アニソン歌手、歌手活動を始めて、めちゃめちゃブレイクして、ばんばん売れていって5年6年くらい会ってなかったんやけど、今週オーイシさんとこのみと俺の3人でメシ行くんよ。いままで喋りたかったけど、喋る機会なくて『あー、いまや！』と思って行ってきます」と語った。
正門は「濃ゆいなあ、なんなんやろ？そんなコミュニティーあらへんで」と終始驚いていた。
この事実にリスナーも「そこ幼馴染なん????」「交友関係おかしいやんやばいやん」「佐野ちゃん界隈はホンマにエグい」「濃ゆいでは片付けられん！」とコメントを寄せていた。
