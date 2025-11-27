「年賀状じまい」のグッズが人気集める 「本年をもって年賀状での挨拶を控える」というメッセージが添えられたハガキやはんこなど 背景に「ＳＮＳの普及」と「郵便料金の値上げ」か
年賀はがき発行数が減る中、とある商品が人気を集めています。
来年用の年賀はがきの発行枚数は全国で７億５０００万枚と、去年の約７割に減少し、ピークだった２００４年用（４４億５９３６万枚）と比べると、わずか１７％にまで減りました。
年賀状を出すのをやめるいわゆる「年賀状じまい」。「ＳＮＳの普及」と並んで大きな要因のひとつとされているのが、去年１０月に実施された郵便料金の大幅値上げです。
そんな中、売り上げを伸ばしているのが「年賀状じまい」関連のアイテムです。
（ハンズ心斎橋店 西村龍人さん）「去年と比べると商品数を２倍程度入荷しています」
通常の年賀はがきと比べてシンプルなデザインが特徴で、「本年をもって年賀状での挨拶を控える」といったメッセージが添えられています。
通常のはがきに貼り付けられるシールタイプの「年賀状じまい」グッズやはんこも人気です。
（ハンズ心斎橋店 西村龍人さん）「今年は去年と比べると結構早い。年賀はがきの発売が始まった１０月の終わりぐらいから、結構お問い合わせをいただいています」
年賀はがきの発行枚数が激減している一方で、「やめるためのグッズ」に注文が殺到するという、なんとも皮肉な現象が起きています。