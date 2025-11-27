グラビアアイドルの天月愛さんが、自身のXを更新。

宅地建物取引士資格試験に合格したことを明かしました。



天月愛さんは「宅建、、まさかの37点で合格しました....!! 泣きそう。」と、投稿。



続けて「今年は一番難関だったらしく 30万人の合格率18%」と、記しました。



そして「ありがとうございました」「しにそう なく まじか」とその思いを綴っています。







令和7年度宅地建物取引士資格試験に関して、不動産適正取引推進機構の発表によると、申込者数は306,099 人、受験者数は245,462 人、合格者数は45,821 人（男 28,331 人、女 17,490 人）で、合格率は18.7％となっています。





【 天月愛さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1995年1月2日

富山県出身

身長：170cm



趣味：料理、筋トレ、勉強、雑学、美容

特技：タイ古式マッサージ、オイルトリートメント、早食い、大食い、パーカッション



資格や過去の職業等：音大卒、エステティシャン、セラピスト、バラエティ番組制作スタッフ、不動産事務、美容コンシェルジュ





