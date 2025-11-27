µð¿Í¹ÃÈå¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡ÖÀäÂÐ¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤1Ç¯¡×
¡¡µð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Ï68»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦260¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤â¡¢6·î°Ê¹ß¤Ï´ßÅÄ¤Ë½ù¡¹¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾ù¤ê¡¢8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¤Î¼éÈ÷¤Ç±¦¼ê¤òÉé½ý¡£¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±25Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤Ì¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡´µÉô¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡£´°àú¤Ë¶á¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¡ÖÅöÁ³Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò³Ý¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤Ç¹Ô¤¦¡£5Ç¯·ÀÌó2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÆüËÜ°ì¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£