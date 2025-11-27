フリーアナウンサーの神田愛花（45）が27日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、クイズでハプニングが起こった。

番組では、人気企画「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」を実施。「最高月収3000万円」で2度有頂天になったという、“リバウンド天狗”に扮した芸能人の正体を当てるクイズに、出演者らが挑戦した。

番組MCの「ハライチ」澤部佑が進行に入り、「神田さん、大丈夫ですか？」と確認すると、神田は「今日はね、わたくしはね、特に質問はございません」とキッパリ。「手違いがありまして、答えを知っちゃったもんですから」と明かすと、一同は「えーっ！」と驚いた。

澤部が「答え入りの台本を、マネジャーさんが渡しちゃった」と真相を説明すると、神田は「マジメだから読んじゃうんだよね、台本を。パタッと閉じました」と告白。澤部の相方・岩井勇気は「神田さんってシレっとできないから、やっぱり。知ってたらできないもんね」と触れると、神田は「楽しませていただきます」と宣言。澤部は「視聴者の気持ちで見ててください」と笑いを誘っていた。