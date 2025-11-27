アマゾン川の地下にはもう一つ巨大な河があるってホント？
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
■アマゾン川の地下にはもう一つ巨大な河がある⁉
アンデス山脈に源流を発し、南米大陸を横断して大西洋に注ぐアマゾン川。長さは6516キロメートルでナイル川に次ぐ世界2位だが、流域面積は705万平方キロメートルにもおよぶ世界1位の大河である。
このアマゾン川の地下には、なんと全長およそ6000キロメートルにもなるもう一つの大河が流れているという。
この川の存在を2011年に発表したのは、ブラジル国立天文台である。地下約2000〜4000メートルの深さを流れるこの川は、アマゾン川とほぼ同じように西から東に流れているが水系は別で、地下深くで海に注ぎ込んでいる。
しかも川幅は200〜400キロメートルもあるという。アマゾン川の川幅が場所によって1〜100キロメートルであることと比較しても、その川の巨大さがわかるだろう。だが、地層のあいだを土砂混じりで流れているため、水流の速度は非常に遅く、1年で10〜1000メートルしか進まないそうだ。
研究者らは、アマゾン地方で地下原油を探していたブラジル石油公社が1970〜80年代に掘削した241本の井戸の温度データや地下水の動きを調査して、この地下大河が存在するという結論に達した。
そしてこの地下大河は、発見者であるハンザ博士の名にちなんでハンザ川と名づけられた。
かねてから、アマゾン地方の地下には大量の水があると考えられていたが、ハンザ川の存在によってこれが確認できた。アマゾン川の河口付近の海水は塩分濃度が低いが、これもハンザ川が注ぎ込んでいるためだと考えられている。
著＝雑学総研／『人類なら知っておきたい 地球の雑学』