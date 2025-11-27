きょうもNZドルの上昇目立つ、対円で1月来高値 中銀総裁が利下げサイクル終了を示唆 きょうもNZドルの上昇目立つ、対円で1月来高値 中銀総裁が利下げサイクル終了を示唆







きょうもNZドルの上昇が目立つ。



ホークスビーNZ中銀総裁は利下げサイクルが終了した可能性を示唆した。利下げに踏み切るには見通しの大幅な変化が必要だ、中銀予測では来年を通じて変化がないという点で一貫していると述べた。NZ中銀はNZ経済が回復の勢いを取り戻しており、2026年もその勢いは続くと予想していることから来年は金利を2.25%で据え置くとの見方が多い。



今朝発表された第3四半期の小売売上高は前期比+1.9%と予想の+0.6%を大きく上回る結果となり、2021年第4四半期以来の大幅な伸びとなった。堅調な個人消費と経済の回復力が示唆された。



NZドル円は一時89.48円付近まで上昇し、今年1月以来の高値をつけた。NZドルは対ドルで0.5%上昇し今月3日以来の高値をつけている。豪ドル/NZドルは一時1.140台を割り込み約1カ月ぶり安値をつけた。利下げ終了との見方からNZ株は0.9%近く下げている。

