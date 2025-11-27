¸µ¥×¥íÌîµå¿³È½°÷µ¼Ô¤¬µå¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤¿»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡Ö¥ä¥¸¡×¡¡Ìîµå¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥«¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê
¡¡»ä¤Ï¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¿³È½°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¡ÊNPB¡Ë¤Î¿³È½°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÂçÃ«¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Àé²ì¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤é°ìÎ®Åê¼ê¤Îµå¶Ú¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Ìîµå¾ì¡¢½É¼Ë¤ò±ýÉü¤¹¤ëÆü¡¹¡£Åö»þ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï1ÆüÃæ¡¢Ìîµå¤Î¤³¤È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NPB¿³È½°÷Âà¿¦¸å¤ÏÊ¡²¬¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¿¦¤Ë½¢¤¡¢20ÂåÃæÈ×¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºîÊýË¡¡¢µ¬Â§¤ËÂ§¤Ã¤¿¶ÈÌ³¼ê½ç¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤ó¤À¡£20Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åöµ¼Ô°ì¶Ú¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥Í¥¿¤òµá¤á¤Æ·¤Äì¤ò¸º¤é¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¹ÆºîÀ®¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÍÑ¤ËÆ°²è»£±Æ¡õÊÔ½¸¤â¹Ô¤¦¡£ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥í¥Ï¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×¤Î¤É¤ì¤â¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¤ÎÉô½ð¤Ë¤¤¤¿¹ÔÀ¯»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Î1¤Ä¡£¤½¤ÎÅ´Â§¤Ïµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¿³È½°÷¤¬²¼¤·¤¿È½Äê¤Ç¥Á¡¼¥àÂ¦¤È¸«²ò¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬¿³È½°÷¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¹µ¤¨Áª¼ê¤¬¡Ö¤ª¤¤¡ª¿³È½¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤â¡Ö¥ä¥¸¡×¤òÒë¤á¤º¡¢µÕ¤Ë¿³È½°÷¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¿³È½°÷¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¹ÔÀ¯»þÂå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´ÅöÉô½ð¤Ç¡¢TV¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë½÷»Ò±ØÅÁÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤°ìÈÌÆ»¤òÁö¤ë¥³¡¼¥¹¡£·Ù»¡¤Î¶¨ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Áª¼ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃ´¤Ã¤¿¡£TV¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×¿Í¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¡¢¤È»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸Ìîµå¤Î¿³È½°÷¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜ¶È¡×¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤È¤Ï¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ð¥«¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡³ØÀ¸Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ö»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë