プリンセス天功が、日本各地に埋めたという巨額な資産の金額を告白した。

【映像】埋蔵金を埋めた理由&イリュージョンを披露するプリンセス天功

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYoutube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

11月25日の放送回では、世界各国で年間300ステージを開催し、その契約額は1公演数千万円とも言われている世界的イリュージョニスト、プリンセス天功がスタジオに登場した。天功は今年1月、自身の莫大な資産を日本のどこかに埋めたと明かし、大きな話題となっていた。

天功は埋蔵金の具体的な金額について「1カ所に20億円って言われてるんですけど、実はもっと」と明かし、スタジオ一同を驚かせた。埋蔵を開始したのは22年前からで、現在全国6カ所に埋めているという。「1箇所は20億円以上なんですけど、コンプライアンスがあるんで、もうそれ以上は言っちゃだめって言われた」と、コメントした。

その話を聞いたおぎやはぎ・小木博明は、「埋めたっていうのは…何メートル地下に？」と質問しスタジオは笑いに包まれた。Naokimanは思わず「それ結構ヒントですよ！」とリアクションしたが、天功は「6箇所とも全部違うんです」と回答した。釈由美子が「スコップで掘れるくらい？」と深さを尋ねると、天功は「それは難しいかもしれない」と明かした。

さらに、資産を埋めた理由を聞かれると、天功は海外公演のギャランティが非常に高額であると前置き。そして、最初は島、船、山、ビルなどを購入したり、カスタムしたランボルギーニやフェラーリといった車を数多く購入したりしたが「遊びに行かないし、車でも遊ばないし、何もお金使わない」状態だったという。そして「それだったら生まれたところの日本の皆様に喜んでもらった方がいいかな」という思いから、22年くらい前から資産を埋め始めたと告白した。