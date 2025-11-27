通算41試合で7回目…レイカーズのドンチッチが40得点超えの試合数で球団史上10位に浮上

ロサンゼルス・レイカーズは、11月26日（現地時間25日）にホームのクリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズ相手に135－118で勝利し、連勝を5へと伸ばした。

ルカ・ドンチッチは第1クォーターだけで5本の3ポイントシュートを沈めるなど計24得点と爆発。両チーム最長の38分16秒コートに立ち、ゲームハイの43得点13アシストに9リバウンドと、“トリプルダブル級”のスタッツでチームをけん引。

レイカーズではドンチッチのほか、オースティン・リーブスが31得点9リバウンド3アシスト3スティール、レブロン・ジェームズが25得点6リバウンド6アシスト、八村塁が13得点3リバウンドと続いた。

今シーズン、13試合に出場したドンチッチは、リーグトップの平均35.2得点に8.8リバウンド9.2アシスト1.9スティールと大活躍。26歳のスーパースターは、昨シーズンにダラス・マーベリックスからレイカーズへ途中加入し、28試合の出場で2回の40得点超え。今シーズンは13試合で5回の40得点超えとなり、通算41試合の出場で計7回の40得点超え。

コービー・ブライアントやエルジン・ベイラー、ジェリー・ウェスト、シャキール・オニール、カリーム・アブドゥル・ジャバーといったそうそうたるレジェンドたちがプレーしてきた球団で、ドンチッチはアービン“マジック”ジョンソン（6回）を抜き、40得点超えの試合数で球団史上10位に浮上した。

レブロンが復帰したとはいえ、現在のレイカーズではドンチッチがファーストオプションを務めているため、スロベニア出身のオールラウンダーは今後もさらにその回数を伸ばすことになりそうだ。

【動画】クリッパーズ戦で43得点をマークしたドンチッチ





