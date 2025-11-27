「ebookjapanマンガ大賞2026」ノミネート作品発表。ユーザー投票で来年2月に大賞を決定
LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、「ebookjapanマンガ大賞2026」を開催する。11月27日にノミネート作品が発表された。11月27日から2026年1月3日23時59分まで投票を受け付ける。
「ebookjapanマンガ大賞」は今年で6回目の開催となる。ebookjapanの書店員が“いま最もおすすめしたい作品”を大賞候補として選出し、ユーザー投票によって大賞を決定する。
「ebookjapanマンガ大賞」概要
投票期間：11月27日～2026年1月3日23時59分
投票方法：特設サイトの投票ページで、ノミネート作品の中から1作品、1人につき1回まで投票できる。投票には「Yahoo! JAPAN ID」が必要となる。
結果発表：2026年2月中旬を予定
ebookjapanマンガ大賞2026ノミネート作品一覧
「アパレルドッグ」（林田もずる／講談社）
「アマチュアビジランテ」 （原作：浅村壮平 著：内藤光太郎／講談社）
「ありす、宇宙までも」（売野機子／小学館）
「妹は知っている」（雁木万里／講談社）
「幼馴染コンプレックス」（EUNHI／LINEマンガ）
「おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！」（漫画：晴田巡 原作：荒瀬ヤヒロ／一迅社）
「怪獣を解剖する」（サイトウマド／KADOKAWA）
「昨日まで名前も呼んでくれなかった公爵様が、急に溺愛してくるのですが？@COMIC」（漫画：風見まつり 原作：三月叶姫 キャラクター原案：whimhalooo／TOブックス）
「ケントゥリア」（暗森透／集英社）
「逆行傭兵は全て計画済み」（原作：Gold Haeng・作画：JJJSSS／LINEマンガ）
「シルバーマウンテン」（藤田和日郎／小学館）
「捨てられ公爵夫人は、平穏な生活をお望みのようです@COMIC」（漫画：柑奈まち 原作：カレヤタミエ キャラクター原案：駒田ハチ／TOブックス）
「ストランド」（著・原作：ＮＵＭＢＥＲ８ 著・作画：益子リョウヘイ／小学館）
「大正學生愛妻家」（粥川すず／講談社）
「『壇蜜』」（清野とおる／講談社）
「とことんクズな渡良瀬なのに」（ナカガワパリ／講談社）
「隣の元カレくん」（ago／集英社）
「本なら売るほど」（児島青／KADOKAWA）
「ヤクザにお風呂で働かされてます。」（たかし♂／秋田書店）
「頼くんとヨリを戻すわけには！」（旗谷澄生／講談社）
（※作品名50音順、敬称略）
「PayPayポイント」が抽選で当たるキャンペーンを開催
実施期間：11月27日～2026年1月3日23時59分
期間中に投票すると「「PayPayポイント」が必ずもらえる＆最大10万円分の「PayPayポイント」が抽選で当たるキャンペーンを開催する。
投票ページで好きな作品を選び投票すると、くじを引くことができる。1つの「Yahoo! JAPAN ID」につき、期間中1回のくじが引ける。
景品内容
特賞：「PayPayポイント」10万円分 1本
1等：「ebookjapan」で使えるWebサイト用ボーナスコイン5万円分 6本
2等：「PayPayポイント」5,000円分 10本
3等：「ebookjapan」で使えるWebサイト用ボーナスコイン5円分 10万本
参加賞：「PayPayポイント」1円分 投票者全員にプレゼント
※抽選景品の当選者発表は、「PayPayポイント/Webサイト用ボーナスコイン」の付与をもって代えさせていただきます。
※付与される「PayPayポイント」は、「PayPay」「PayPayカード」公式ストアでも利用可能です。出金・譲渡はできません。
「ebookjapan」公式Xキャンペーン
実施期間：11月27日～2026年1月3日23時59分
「ebookjapan」公式Xアカウントをフォローし、投票完了後のページに表示されるXシェアボタンから自身のXに該当の投稿をシェアすると、後日抽選で「えらべるPay」1万円分が5名に当たる。
※抽選景品の当選者発表は、Xのメッセージから後日ご連絡いたします。キャンペーン詳細については、特設ページにてご確認ください。