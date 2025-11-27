中村雅俊『SONGS』11年ぶりに登場！ドラマ『俺たちの旅』OP・ED曲をSPメドレーで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中村雅俊が、12月4日に放送されるNHK『SONGS』に11年ぶりに登場。「中村雅俊は、なぜ歌い続けるのか？」をテーマに、歌手人生を振り返る。

■中村雅俊と大泉洋が初共演

1974年にドラマ『われら青春！』の主演として俳優デビューし、その挿入歌「ふれあい」で歌手デビューも果たした中村雅俊。デビューから51年、これまで積み重ねたコンサート回数は1,600を超えている。

大泉洋と初共演となるトークでは「中村雅俊は、なぜ歌い続けるのか？」をテーマに、その歌手人生を貴重映像とともに振り返っていく。歌の原点、ふるさとの宮城県女川町や母校・慶応義塾大学を訪ねたロケ映像を観ながら、歌への思いをひもとく。

また、放送から50年を迎えた中村雅俊の代表作『俺たちの旅』についてもたっぷりと。当時のドラマ映像を交えて、ドラマの舞台裏や50年を記念して行われたコンサートツアー、中村自らが監督を務めた新作映画への思いも語っていく。さらに『俺たちの旅』に出演していた俳優の岡田奈々がVTR出演し、ドラマ撮影時の意外なエピソードも明らかになる。

スタジオパフォーマンスではデビュー曲「ふれあい」、ドラマ『俺たちの旅』のオープニング・エンディング曲のスペシャルメドレー、さらに桑田佳祐が作詞作曲した代表曲「恋人も濡れる街角」を披露。デビューから51年、ヒット曲の数々がたっぷりと届けられる。

■歌唱曲

「ふれあい」

「俺たちの旅」～「ただお前がいい」メドレー

「恋人も濡れる街角」

■番組情報

NHK総合『SONGS 中村雅俊』

12/04（木）22:00～22:45

12/08（月）24:35～25:20 ※再放送

※NHK ONEにて同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演：中村雅俊 大泉洋

VTR出演：岡田奈々

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

中村雅俊 OFFICIAL SITE

http://tomonokai.mj-e.com/