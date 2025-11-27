イモトアヤコ、ロケで海外122ヶ国体験 “一番よかった場所”にスタジオ爆笑
タレントのイモトアヤコ（39）が、26日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜 後9：00）に出演。
【写真47枚】“600万円超え”イモトアヤコ、かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ
この日は、ワークライフバランスについて“捨ててる女VS大事な女”という構図でトーク。イモトは「捨ててる派」に挙手した。
司会の上田晋也から「そうだよな、若い頃からずっと海外行って」と話を振られ、「今は子どもが小さいのでペースを落としている」としつつ、以前は「ひと月に2〜3回はロケに行って、20日間くらい海外で過ごした」と告白。「（今まで）122ヶ国行ったんですけど、ほぼ何も覚えていない」「どこが一番よかった？って聞かれるんですけど、なんか結果…ハワイですねとか（笑）」と明かし、スタジオは爆笑。上田から「イモトがハワイとか言ってほしくない」と言われ「がっかりですよね」と共感していた。
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月2日に、第1子となる男児を出産したことを報告した。
