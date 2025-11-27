このタイプ待ってたよ！屋外や災害時に使いやすい！300円とは思えない家電小物
商品情報
商品名：モーションセンサー付ヘッドライト
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：W60×H45×D36mm
使用電池：単4形乾電池×3本
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972822710640
屋外や災害時に使いやすい電池式！ダイソーの便利なヘッドライト
ダイソーで、またしても気になる家電小物を発見しました！『モーションセンサー付ヘッドライト』という商品です。
ダイソーにはいくつかヘッドライトが販売されていますが、こちらは電池式ということで使いやすそうだったので購入してみました。
価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
こちらのヘッドライトは、モーションセンサー付きなのが特徴です。
スイッチを押さなくても、センサーで点灯のON／OFFが行えます。
充電式ではなく、電池式なのが嬉しいポイント！
単4形乾電池を3本使用します。
災害時やアウトドアなどで、バッテリーを充電できないようなシーンでも使いやすいです。
ベルトにはアジャスターが付いています。
頭のサイズや、好みの着用感に合わせて使えて便利です。
弱・強で切り替えられて明るさバッチリ◎センサーの感度も良好！
早速使ってみましたが、センサーの感度はバッチリです。
ライトの左右に付いているセンサー付近で手をかざすと、すぐ反応してON／OFFができます。
物に覆われて勝手に消えてしまうなどというトラブルもなく、スムーズに使えました。
真っ暗な部屋でライトを点灯させてみると、こんな感じです。
ぼわっと広範囲を照らせるので、夜道も安心して歩けそうです。
角度調整ができるのもGOOD！
ちょうどいい角度に調整することで、足元も照らしやすくなります。
上部に付いているスイッチを押すことでも、点灯のON／OFF、明るさの切り替えを行えます。
スイッチを押す毎に強点灯→弱点灯→OFFになります。
強点灯、弱点灯それぞれのモードでスイッチを2秒長押しすることで、センサーモードに切り替えることができます。
強点灯で照らしてみましたが、部屋全体がふわっと明るくなります。
読み書きや、ちょっとした作業もできるほど明るいです。
弱点灯は、強点灯よりも若干弱いくらいです。
部屋全体を薄暗いくらいに照らせます。
今回は、ダイソーの『モーションセンサー付ヘッドライト』をご紹介しました。
この手の商品をアウトドアブランドで購入するともっと高価なイメージなので、かなりお得に感じました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。