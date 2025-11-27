SEVENTEEN×世界的人気キャラクター・スマーフとの「God of Music」スペシャルコラボMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

25日23時、SEVENTEENとスマーフが共演した「God of Music」MVが公開された。

■スマーフアニメーションの人気キャラクターと、SEVENTEENの個性を取り入れた新キャラクターが登場

今回の映像は、楽曲のオリジナルMVに、スマーフアニメーションの人気キャラクターと、SEVENTEENの個性を取り入れた新キャラクターが登場する。

ハンガリー・ブダペストを背景に繰り広げられる「SEVENTEENフェスティバル」と、スマーフを代表するキャラクターの調和が印象的。メンバーのそばを行き来するパパスマーフ、スマーフェット、ドジスモーフ（Clumsy）の路が、“音楽でつながる世界”を歌うこの楽曲のメッセージをいっそう際立たせる。特にこの3キャラクターがSEVENTEENと一緒に「God of Music」のポイントダンスを踊るシーンは見ている人を笑顔にさせるだろう。

映像の最後には、SEVENTEENをテーマに制作された新しいスマーフキャラクターが次々と登場。ポータルを通ってスマーフ村にやってきた彼らは、消えていく音楽の音色を蘇らせ、幸せな祭りを続ける。チェリー（S.COUPS）から恐竜（DINO）まで、13人の個性がキャラクターそれぞれにそのまま反映され、観る楽しさを増幅させている。

今回のMVは、「God of Music」の発売日とスマーフ誕生日がどちらも10月23日であること、そして両コンテンツが共存の価値を示している点に着目して企画された。2026年には、SEVENTEEN×スマーフのコラボ商品も発売される予定だ。

Peyo Companyの代表であり、スマーフの原作者ペヨ（筆名）の娘であるヴェロニク・キリフォールは「今回のコラボレーションは楽しさと友情を核心としています。これは世界にもっと多くの笑顔と喜び、そして調和を届けようとするスモーフのビジョンでもあります」とし、「父ペヨもSEVENTEENとのコラボを誇りに思ったはずです」と語った。

SEVENTEENは最近、Spotifyで17曲目の1億ストリーミング突破曲を誕生させ、圧倒的なグローバル人気を示している。2021年に発表した4th Album収録曲「To You」は、25日時点で累計1億9万1,233回の再生を記録した。27日からは日本4大ドームを巡る『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を開催する予定だ。

