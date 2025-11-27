見た目重視だと思ってた！1度使ったら沼♡安いのにクオリティすごいグッズ
商品情報
商品名：立てられる乾きやすいブローブラシ（クリア・花型）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：22.7cm×9.9cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708775
見た目も使い心地も優勝！ダイソーの『立てられる乾きやすいブローブラシ（クリア・花型）』
ダイソーの美容グッズ売り場で、「乾きやすいブローブラシ」の花型バーションを見つけました！
以前からしゃもじ型と長方形型が売っていましたが、こちらはヘッド部分がお花の形になっていて可愛いデザインです。
可愛いだけに、最初は見た目重視のアイテムかな？と思いました。でも、いざ使ってみると使い心地がしっかりしていて驚きました。
筆者はしゃもじ型と長方形型も試したことがあるのですが、今回の花型は全体的にバランス良く作られていて、毎日のブロー時間がさらに快適になりました！
ブラシ部分には大きめの隙間が空いていて、風が通りやすい構造になっています。
ドライヤーを当てながらブラッシングすると、髪の表面だけでなく根元付近まで風が届く感覚があって、乾くのが本当に早いんです！
髪のクセも軽く整えながら乾かせるので、手櫛だけのときよりまとまりやすく、全体が落ち着いた仕上がりになります。
もちろんヘアアイロンほど強いセット力があるわけではないのですが、日常のブローには十分。時短でキレイに髪を整えられます。
ドライ時間の短縮とまとまり感がうれしい♡
花型を推したい理由は、ブラシヘッドのサイズとしなり具合のバランスが絶妙なこと。
乾きやすいブローブラシは、構造上、ブラッシングするときにびよんと弾むような感覚があって、髪を梳かしにくいと感じることがありました。
その点、この花型はヘッド部分がやや小さいせいか、ブラシ全体が安定しやすく、必要以上にたわむことがありません。
髪をすっと梳かせるのでストレスがなく、濡れた髪でも乾いた髪でも扱いやすいのが嬉しいところ。
濡れ髪は傷みやすいとよく言われるので、筆者は洗う前に丁寧に絡まりをほぐしておき、ドライ時にこのブラシを使っていますが、余計な引っ掛かりが起きにくいので安心して使えています。
乾かす時間が短くなるので、その分ドライヤーの熱によるダメージも防げて、髪のパサつきが出にくく、仕上がりは自然にしっとりする印象です。
ピンは細めで柔らかく、先端に小さな球状のパーツがついています。頭皮に触れたときも優しく、ほどよい刺激が心地よいです。
カーブが付いていて、頭の形に自然に沿うようになっているのも使い心地の良いポイント！
ブラシ自体が自立する設計になっているため、洗面台や棚にそのまま立てて置けるのも便利。
ちょっとしたスペース立てておけるので、置き場所にも困りません。
さらに、持ち手部分にはミニクリーナーが内蔵されていて、ブラシに絡まった髪を取り除くのに一役買ってくれます。
クリーナーを使えば簡単に取り除くことができるので、お手入れもラクチンです。
今回はダイソーの『立てられる乾きやすいブローブラシ（クリア・花型）』をご紹介しました。
至れり尽くせりな設計で、一度使えば手放せません♡従来品を持っている人にもおすすめですよ。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。