人生の真理とは何か。

執着と愛との違いとは。独のノーベル文学賞作家ヘルマン・ヘッセが１０３年前に書いた同名小説を舞台化した。仏教の開祖ゴータマ・シッダールタ（釈迦）とは別人の、だが同時代に生きたインドの青年シッダールタの生涯を描く。作・長田育恵、演出・白井晃。

「シッダールタ」を軸にヘッセの別の小説「デーミアン」の世界も織り交ぜている。冒頭は現代か。カメラを持っていた男（草磲剛）はカリスマ的な友人デーミアン（鈴木仁）に憧れるが、彼は旅立ってしまう。次の場面、時代は紀元前のインドになる。バラモンの息子シッダールタ（草磲の２役＝写真左）は高貴な身分を捨てて苦行者となる。親友のゴーヴィンダ（杉野遥亮＝同右）も巡礼の旅に加わるが、その後、彼はゴータマ（ワタナベケイスケ）の教団に入り、シッダールタと道を分かつ。

哲学的でやや難解な内容を観客に飽きずに見させたのは、巨大な托鉢（たくはつ）鉢を思わせる舞台美術（山本貴愛）の壁を滑り降りてくるダンサーたちの力が大きい。時には動物になったり、森になったり。刻々と変化するステージング（平原慎太郎）が目に鮮やかだ。声を楽器のように使うなど、独特な音楽（三宅純）も雰囲気を盛り上げた。

原作小説ではヘッセによる「釈迦論」が感じられるが、今回の戯曲にもヘッセに対する批評性が見えた。「シッダールタ」「デーミアン」ともに男性同士の友情を超えた「執着」の話だと指摘しているのは斬新だ。だが、中盤以降はほぼ「シッダールタ」をなぞっているのは少々物足りない。例えば、両小説ともにあまりにも女性が男性にとって都合の良い存在となっている点についてなど、長田自身の解釈をもっと見たかったと思う。また、演出においても何らかの戦禍を思わせる写真が時々挟み込まれ、意図は分かるがやや唐突な印象だった。

作家、演出家ともに何かへの「執着」を捨てられなかったのか？と感じた一方、出演者の熱演には心打たれた。シッダールタの子をなす高級娼婦（しょうふ）カマラーを演じた瀧内公美の寂しげな色気、川の渡し守ヴァスデーヴァ役のノゾエ征爾の軽やかさが心に残った。

圧巻は草磲だ。実直な人柄で知られる彼自身とシッダールタのそれとが重なり、そこから苦悩する姿の落差には思わず引き込まれた。ラストで見せた達観の表情は、彼にしか出せないものだろう。（小間井藍子）

――１２月２７日まで、東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアター。２０２６年１月１０〜１８日、兵庫県立芸術文化センター（西宮市）でも上演。