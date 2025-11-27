八代英輝弁護士が、27日放送のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。元TOKIOの国分太一（51）が、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった一件について謝罪し、現在の胸中を語った26日の会見について、私見を述べた。

番組では、国分が、被害者などへの謝罪と共に、日テレ降板を決定するに至った事案の内容について「答え合わせができていない」と表現し、「答え合わせ」という単語が会見で計12回出たことを伝えた。一方、日テレ側は国分の会見後に、関係者の保護を理由に「“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から『答え合わせ』は難しいと考えております」とコメントをしたことも報じた。

八代弁護士は国分の「答え合わせ」発言について「ちょっと違和感を感じた言葉だなと思いました」と指摘。「ご自身が思い当たるコンプライアンス違反をご自身で書いて欲しいと言われて書いたということで、その中のどれが降板の理由となったか知りたいということで、それを『答え合わせ』と言われているのであれば、それは筋違いかなと感じます」と語った。

八代弁護士はさらに「関係者に謝罪したい、という強い意向を持たれているようですけども、その部分は独善的と思われてもやむを得ない部分ですし、特定を防ぐという日テレサイドの懸念というものも十分わかります」とコメントした。 その上で、国分の「答え合わせ」発言の真意も推察。「ご自身がコンプラアンス違反というものをいくつか書いた、それよりも前に、日本テレビ側がもう、答えを持って会見に臨んでいたように見えた。それが何なんですか、というところをもしかしたら聞きたかったのかもしれない。あまりにも即断即決で」と持論を語った。