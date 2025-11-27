Ｊ１首位の鹿島は２７日、第３７節東京Ｖ戦（３０日・味スタ）に向けた非公開調整を行った。ＭＦ知念慶が取材に応じ、勝てば優勝の可能性がある一戦へ向けた意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

Ｊ１の優勝争いは鹿島と柏の２クラブに絞られている。鹿島が勝ち点７０、柏が６９。第３７節では鹿島が東京Ｖに勝利し、柏が新潟に敗れた場合のみ、鹿島の優勝が決定。その他の結果では、全て最終節に持ち越しとなる。

鹿島優勢ではあるものの、勝ち点差はわずかに１。柏が勝利し、鹿島が引き分け以下の場合は、順位が逆転して最終節を迎えることになる。

知念は「選手もスタッフも、僕らはここで決まるとは思っていない。あと２試合勝てば、そういう状況」と語り「目の前の試合以外のことは考えず、とにかく東京Ｖ戦に向けて戦っていく。まず１つ勝つ」と見据えた。

他力を願う姿勢を排除し、『ラスト２戦で２勝』を掲げ、チーム内で方向性を統一している。この中断期間にはトレーニングマッチも非公開で行い「改善できる部分にフォーカスしてきた」（知念）という。

２０１６年以来、９シーズンぶりの“復権Ｖ”へ。知念は「今年は、今年こそはって思いは、選手だけじゃなく、サポーターの皆さんやチームスタッフからも強く感じる。これから鹿島の時代にしていくためにも、絶対にタイトルを取らないといけないシーズン。あと２試合、他力ではなく、目の前の試合に全力でやっていきたい」と力を込めた。