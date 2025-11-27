巨人は２７日、球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（前韓国・斗山ベアーズ監督）が来季の打撃コーチに就任すると発表した。

李氏は秋季キャンプで臨時コーチを務め、浅野や門脇らを指導。阿部監督はキャンプ最終日に李氏について「とても選手に寄り添ってくれて指導していただいた」と感謝し、「僕としてはやっぱり１年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と打撃コーチ就任を打診したと明かしていた。オファーに「本当にありがたい話」と語っていた李氏。１軍打撃コーチとしてウィーラー打撃コーチとタッグを組むことになる。

日韓通算６２６本塁打で「アジアの大砲」と呼ばれた李氏。韓国ではサムスン時代の０３年に当時のアジア記録となる５６本塁打を記録。日本では０４年から８年間、巨人では０６〜１０年にプレーした。０６年には開幕戦から巨人軍第７０代４番を務め、打率３割２分３厘、４１本塁打、１０８打点を記録。０７年には阿部慎之助、高橋由伸、小笠原道大との３０発カルテットが生まれるなど、現役時代の阿部監督とともに重量打線を形成してきた。